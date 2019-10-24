Камил Гаджиев: То, что произошло на пресс-конференции Конора, – позор для всех находящихся в зале Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве.

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Глава организации Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о пресс-конференции бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Выезжаем к Конору! Ну, а если серьезно, то я считаю, что то, что произошло на пресс-конференции Макгрегора в Москве, это позор, – написал Гаджиев в инстаграме. – Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ.

В зале никто не решился дать ему «леща», но в другом месте это точно произойдет, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля».

Напомним, в четверг 31-летний ирландец провел пресс-конференцию в Москве, во время которой назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова трусом, а также заявил, что дагестанцы бегают от него.