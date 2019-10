Диас снялся с турнира UFC 244 из-за подозрения на положительный допинг-тест

Боец UFC Нэйт Диас снялся с турнира UFC 244 из-за возможного положительного теста на допинг.

«Я не поеду в Нью-Йорк, потому что мне сказали, что в допинг-пробе могут быть запрещенные препараты, – написал 34-летний американец в твиттере. – Я считаю, что это какая-то ошибка, потому что я ем только натуральные продукты. Я даже не ем мясо. Поэтому пока UFC, USADA или кто-либо еще не исправят это, я не буду драться.

Я не буду играть в их игру, пытаться спрятаться или молчать, как они думают. Не хочу, чтобы меня считали обманщиком, как тех, которые молчат до окончания боя, чтобы получить гонорар».

Your all on steroids not me pic.twitter.com/ykrZmRIoPS