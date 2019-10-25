Менеджер Нурмагомедова: Ирландский баран не имеет права так высказываться про легендарный народ Али Абдель-Азиз ответил Макгрегору.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал слова ирландца Конора Макгрегора, который во время пресс-конференции в Москве, нелестно отозвался о дагестанцах.

«В течение многих лет я работаю с дагестанским народом. Единственное, что я могу сказать насчет этого народа, – это честь и благородие. Никогда за эти годы я не встречал ни одного плохого человека.

Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих дагестанских братьев и сестер», – написал Абдель-Азиз в инстаграме.

Напомним, в четверг Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию и посетил футбольный матч ЦСКА – «Ференцварош».