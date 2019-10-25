Хорхе Масвидаль – Диасу: Знаю, что твое имя чисто

Боец UFC Хорхе Масвидаль поддержал своего соперника по предстоящему бою Нэйта Диаса, который объявил, что снимается с турнира UFC 244 из-за возможного положительного теста на допинг.
«Ты не главный засранец в этом виде спорта, – написал 34-летний американец в твиттере. – Но ты один из самых чистых засранцев. Увидимся 2 ноября. Я знаю, что твое имя чисто. Для этого мне не нужно USADA».
Напомним, Диас заявил, что не будет выступать в турнире UFC 244 из-за того, что в его допинг-пробе могут быть обнаружены запрещенные препараты.
Диас и Масвидаль должны были подраться в главном поединке турнира, который запланирован на 2 ноября в Нью-Йорке.
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