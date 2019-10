Хорхе Масвидаль – Диасу: Знаю, что твое имя чисто

Боец UFC Хорхе Масвидаль поддержал своего соперника по предстоящему бою Нэйта Диаса, который объявил, что снимается с турнира UFC 244 из-за возможного положительного теста на допинг.

«Ты не главный засранец в этом виде спорта, – написал 34-летний американец в твиттере. – Но ты один из самых чистых засранцев. Увидимся 2 ноября. Я знаю, что твое имя чисто. Для этого мне не нужно USADA».

You not the baddest mofo in the game (i am) but you are one of the cleanest mofo’s @NateDiaz209 I’ll see you nov 2. I know your name is clean. I don’t need @usantidoping to tell me shit!