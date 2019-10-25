Хорхе Масвидаль – Диасу: Знаю, что твое имя чисто Диас снялся с турнира UFC 244 из-за возможного положительного допинг-теста.

Боец UFC Хорхе Масвидаль поддержал своего соперника по предстоящему бою Нэйта Диаса, который объявил, что снимается с турнира UFC 244 из-за возможного положительного теста на допинг.

«Ты не главный засранец в этом виде спорта, – написал 34-летний американец в твиттере. – Но ты один из самых чистых засранцев. Увидимся 2 ноября. Я знаю, что твое имя чисто. Для этого мне не нужно USADA».

You not the baddest mofo in the game (i am) but you are one of the cleanest mofo’s @NateDiaz209 I’ll see you nov 2. I know your name is clean. I don’t need @usantidoping to tell me shit! — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) October 24, 2019

Напомним, Диас заявил, что не будет выступать в турнире UFC 244 из-за того, что в его допинг-пробе могут быть обнаружены запрещенные препараты.

Диас и Масвидаль должны были подраться в главном поединке турнира, который запланирован на 2 ноября в Нью-Йорке.