Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует - Советский спорт
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27 октября 2019 12:53ММАГичунцев Артур

Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует

Поединок прошел в Сингапуре.

Российский боец UFC Сергей Павлович оставил запись в соцсети после победы над американцем Морисом Грином.

Напомним, бой завершился победой уроженца Ростовской области. Он нокаутировал соперника в первом раунде.

«Спасибо всем! Получаю много сообщений с поздравлениями! Всем не успеваю ответить! Ваша поддержка мотивирует», – написал боец в своем Instagram.

Таким образом, 27-летний россиянин одержал вторую победу в UFC. Всего в этой лиге он провел три боя. В первом поединке Павлович проиграл голландцу Алистару Овериму.

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