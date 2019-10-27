Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует

Российский боец UFC Сергей Павлович оставил запись в соцсети после победы над американцем Морисом Грином.
Напомним, бой завершился победой уроженца Ростовской области. Он нокаутировал соперника в первом раунде.
«Спасибо всем! Получаю много сообщений с поздравлениями! Всем не успеваю ответить! Ваша поддержка мотивирует», – написал боец в своем Instagram.
Таким образом, 27-летний россиянин одержал вторую победу в UFC. Всего в этой лиге он провел три боя. В первом поединке Павлович проиграл голландцу Алистару Овериму.
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