Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует Поединок прошел в Сингапуре.

Загрузка...

Российский боец UFC Сергей Павлович оставил запись в соцсети после победы над американцем Морисом Грином.

Напомним, бой завершился победой уроженца Ростовской области. Он нокаутировал соперника в первом раунде.

«Спасибо всем! Получаю много сообщений с поздравлениями! Всем не успеваю ответить! Ваша поддержка мотивирует», – написал боец в своем Instagram.

Таким образом, 27-летний россиянин одержал вторую победу в UFC. Всего в этой лиге он провел три боя. В первом поединке Павлович проиграл голландцу Алистару Овериму.