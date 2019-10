Махачев – Макгрегору: Ты скорее будешь драться со стариком, чем с дагестанцем, разбивающим твое лицо

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев отреагировал на заявление экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Да ты скорее будешь драться со стариком, чем с очередным дагестанцем, разбивающим твое личико», – написал Махачев в своем Twitter.

Напомним, 31-летний Макгрегор стал участником скандала в Дублине. В одном из пабов он ударил пожилого мужчину, который отказался пить его виски.

В крайнем поединке он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который состоялся осенью 2018 года.

