Серроне – Макгрегору: Подпиши контракт, и мы это сделаем

Один из лучших бойцов UFC Дональд Серроне по-прежнему заинтересован в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом 36-летний боец заявил в интервью TMZ Sports.
«Надеюсь, в этот раз все произойдет. Макгрегор настроен на возвращение. Думаю, все хотели бы увидеть наш бой. Это будет отличный поединок. Не хочу говорить про него что-то плохое. Он бьет очень мощно. Конор, давай, подписывай контракт, и мы это сделаем», – заявил Серроне.
В крайнем поединке 31-летний ирландец проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Это случилось в октябре 2018 года. С тех пор Макгрегор не выходил в октагон.
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