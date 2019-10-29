Фрэнсис Нганноу: Зачем мне нужен бой с Волковым? Камерунец получил предложение заменить Джуниора дос Сантоса, который попал в больницу.

Топовый боец UFC Фрэнсис Нганноу объяснил, почему отказался от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире организации, который пройдет 9 ноября в Москве.

«Представители UFC вышли на связь с моим агентом. Разумеется, он сказал, что я готов к поединку. Позже мы сели за стол переговоров и стало ясно, что в этом нет никакого смысла. Нам сказали, что этот бой не гарантирует титульного поединка. Тогда зачем он нужен?

Волков знал о дате своего боя за два месяца. Мне же предложили встретиться с ним за две недели. Но это не проблема. Проблема в том, что мы не смогли договориться об условиях. Окей, если так, то мы предложили UFC провести эту встречу через восемь недель в Лас-Вегасе. В этом, как мне кажется, больше смысла. Я бы смог нормально подготовиться», – сказал Нганну, чьи слова приводит Era MMA.

Добавим, что Волкову предстоит сразиться с американцем Грегом Харди. Он принял предложение от UFC выступить на турнире в Москве.