Дана Уайт: Ничто не удерживает нас от проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном Президент UFC Дана Уайт заявил, что работа над проведением боя между чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном ведется.

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«Ничто не удерживает нас от проведения этого боя. Работа над ним в процессе согласования. Очевидно, что это будет следующий бой Нурмагомедова, так что это произойдет», - цитирует Уайт bjpenn.com со ссылкой на канал The Schmo в YouTube.

Также отмечается, что поединок пройдет в первом квартале следующего года.

Напомним, 7 сентября российский боец во второй раз защитил свой титул, победив американца Дастина Порье.

В то же время Фергюсон не выступал с июня, когда техническим нокаутом победил Дональда Серроне.