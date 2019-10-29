Дана Уайт: Ничто не удерживает нас от проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

«Ничто не удерживает нас от проведения этого боя. Работа над ним в процессе согласования. Очевидно, что это будет следующий бой Нурмагомедова, так что это произойдет», - цитирует Уайт bjpenn.com со ссылкой на канал The Schmo в YouTube.
Также отмечается, что поединок пройдет в первом квартале следующего года.
Напомним, 7 сентября российский боец во второй раз защитил свой титул, победив американца Дастина Порье.
В то же время Фергюсон не выступал с июня, когда техническим нокаутом победил Дональда Серроне.
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