Однорукий российский боец бросил вызов Макгрегору - Советский спорт
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30 октября 2019 10:55ММАЛипкин Антон

Однорукий российский боец бросил вызов Макгрегору

Александр Карапетян хочет провести бой с ирландцем.

Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.

«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», – написал Карапетян в инстаграме.

Отметим, что Карапетян известен тем, что выступает с одной рукой. В 18 лет Карапетян из-за тяжелой болезни лишился части левой руки.

Напомним, на прошлой неделе бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор прилетел в Москву, где провел пресс-конференцию, во время которой сделал несколько резких заявлений в адрес чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова и всего дагестанского народа.

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