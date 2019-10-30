Однорукий российский боец бросил вызов Макгрегору

Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.
«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», – написал Карапетян в инстаграме.
Отметим, что Карапетян известен тем, что выступает с одной рукой. В 18 лет Карапетян из-за тяжелой болезни лишился части левой руки.
Напомним, на прошлой неделе бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор прилетел в Москву, где провел пресс-конференцию, во время которой сделал несколько резких заявлений в адрес чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова и всего дагестанского народа.
Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Еременко, Бакаев или Тедеско: кто стал главным героем 14-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 14-го тура РПЛ. 28.10.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей «Пять поражений? Мы особо не переживали». Что говорили после матча «Северсталь» – СКА Питерские армейцы прервали серию неудач, но только с помощью буллитов. 28.10.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Александр Егоров: Оба эпизода в штрафной «Динамо» Карасев оценил верно Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решение арбитров в 14-м туре. 28.10.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Александр Градский: «Спартак» должен брать пример с «Барселоны» Знаменитый поклонник «Спартака» из мира музыки выступил в роли эксперта: разобрал воскресный матч против «Локомотива» (3:0). 30.10.2019 09:02 Футбол Зибрак Артем Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав