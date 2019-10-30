Макгрегор – про Тактарова: Правильный русский Об этом ирландец написал в своем Instagram.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление известного российского бойца Олега Тактарова.

Ранее последний обратился к своим критикам: «Столько идиотов! Был равнодушен. После таких комментариев готов возглавить клуб любителей Конора у нас в стране».

Судя по всему, Макгрегор в курсе происходящего. В сториз он выложил коллаж с Тактаровым и подписал его так: «Правильный русский».

Тактаров был подвержен критике после заявлений в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который победил ирландца в октябре 2018 года. Он считает, что уроженец Дагестана должен дать реванш Макгрегору.