Отец Хабиба: Бой против Фергюсона – самый большой в истории UFC Ранее об этом заявил президент лиги Дана Уайт.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке своего сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Это март-апрель. Я думаю, что его соперником должен стать Фергюсон. Это будет самый большой бой для UFC за всю историю существования организации. Объясню почему: серии из 12 побед не было ни у одного бойца. А тут с обеих сторон по 12 побед в UFC. У Хабиба победная серия из 28 боев. И мы бы хотели, чтобы этот поединок состоялся в России», – цитирует специалиста «РЕН ТВ».

В крайнем поединке Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.