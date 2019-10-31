Член общественной палаты РФ: Требуем от Макгрегора извинений перед всем дагестанским народом - Советский спорт
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31 октября 2019 14:44ММА

Член общественной палаты РФ: Требуем от Макгрегора извинений перед всем дагестанским народом

Член общественной палаты РФ Султан Хамзаев просит привлечь ирландского бойца UFC Конора Макгрегора по статье УК РФ 282 за его высказывания в адрес дагестанцев.

  • - Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому.

    Россия - богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан - это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора - это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.

    Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм, - цитирует Хамзаева Sport24.ru.

Напомним, во время общения с журналистами в Москве 31-летний Макгрегор нелестно высказался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе.

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