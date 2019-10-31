Член общественной палаты РФ: Требуем от Макгрегора извинений перед всем дагестанским народом

- Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому.
Россия - богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан - это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора - это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.
Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм, - цитирует Хамзаева Sport24.ru.
Напомним, во время общения с журналистами в Москве 31-летний Макгрегор нелестно высказался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе.
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять голов Почти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные». 31.10.2019 00:45 Футбол Зибрак Артем Россию опять обвиняют в подкупе ФИФА. Теперь – с уликами Телеграм-канал Black Mirror опубликовал фрагменты документов «для внутреннего пользования» от 2010 года, из которых следует, что Россия могла подкупить
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