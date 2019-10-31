Член общественной палаты РФ: Требуем от Макгрегора извинений перед всем дагестанским народом

- Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому.

Россия - богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан - это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора - это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.

Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм, - цитирует Хамзаева Sport24.ru.