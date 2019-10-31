Конор Макгрегор: Мне нужно вернуть удары, приди и возьми меня Макгрегор оставил сообщение в твиттере.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оставил загадочное сообщение в твиттере.

«Мне нужно вернуть удары. Приди и возьми меня», – написал 31-летний ирландец.

I’ve got shots to give. Come and get me. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 31, 2019

Напомним, на прошлой неделе Макгрегор посетил Россию и принял участие в пресс-конференции, во время которой резко высказался в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и всего дагестанского народа.

Также он заявил, что вернется в октагон в январе следующего года, при этом не назвав своего будущего соперника.

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Нурмагомедова в титульном поединке. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.