Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину Инцидент произошел в Дублине.

Загрузка...

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину, сообщает Irish Mirror.

Согласно источнику, потерпевший не явился на слушание, но принял извинения спортсмена и не собирается выступать против него.

Напомним, 6 апреля 31-летний Макгрегор посетил один из пабов Дублина. В тот день он предложил посетителям заведения попробовать свой виски. Пожилой мужчина ответил отказом на предложение бойца, за что получил по лицу.

Ранее Макгрегор заявил, что собирается провести бой 18 января 2020 года.