Макгрегор заплатит 1000 евро за нападение на пожилого мужчину Об этом сообщает Irish Mirror.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заплатит 1000 евро в виде штрафа за нападение на пожилого мужчину. Такое решение принял Окружной суд Дублина.

6 апреля Макгрегор посетил один из пабов города, где предлагала посетителям попробовать свой виски. Один из мужчин ответил отказом, за что получил по лицу.

Ранее стало известно, что Макгрегор признал вину, а потерпевший принял его извинения.