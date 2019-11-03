Руслан Магомедов подерется с Джеймсом на турнире ACA 101 в Польше

Как стало известно, в файткард турнира добавлен поединок между Русланом Магомедовым (14-1) и Даниэлем Джеймсом (9-4-1).
Напомним, ранее Магомедов выступал в сильнейшей лиге мира UFC. В этом промоушене он провел три поединка и во всех одержал победы. Последний раз он выходил в клетку в октябре 2015 года. Магомедов был пожизненно дисквалифицирован в США за нарушение анти-допинговых правил.
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