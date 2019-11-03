Хабиб Нурмагомедов - Дане Уайту: Спроси Трампа, где виза моего отца Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой поговорить с Дональдом Трампом насчет визы отца спортсмена.

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«Спроси его, где виза моего отца», - написал Хабиб в комментариях к совместному фото Трампа и Уайта.

Напомним, что Абдулманапу Нурмагомедову без объяснений причины отказывают в визе. Она была аннулирована в 2016 году.