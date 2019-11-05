Менеджер Макгрегора: Мы категорически отрицаем любые обвинения в сексуальном насилии Макгрегор несколько раз обвинялся в сексуальном насилии, но дела до суда так и не дошли

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отрицает любые обвинения в сексуальном насилии. Об этом заявил менеджер ирландца Оди Аттар.

«Он категорически отрицает любые обвинения в сексуальных проступках или правонарушениях, приводит MMA Junkie слова Аттара. – Мы категорически это отрицаем, как и он сам. В конце концов мы знаем, кто он, он знает, кто он, и мы знаем, где правда».

Напомним, Макгрегор несколько раз обвинялся в сексуальном насилии, но дела до суда так и не дошли.

Ранее на пресс-конференции в Москве Макгрегор заявил, что вернется в октагон в январе 2020 года.