Исраэль Адесанья: Готов подраться с Джонсом в среднем весе

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья бросил вызову Джону Джонсу. Напомним, американец является обладателем титула в полутяжелом весе и занимает 1-е место в рейтинге организации.
«Если Джонс хочет подраться со мной, то я готов. Но этот бой должен пройти в среднем весе. Я готов принять его без очереди, поскольку ему принадлежит титул в полутяжелом весе. С другой стороны, я уверен, что Джон откажется. Он не пойдет по моему пути», – приводит слова Адесаньи ESPN.
В крайнем поединке Адесанья победил австралийца Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC.
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