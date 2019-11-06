Исраэль Адесанья: Готов подраться с Джонсом в среднем весе Нигериец провел на профессиональном уровне 18 боев и одержал 18 побед.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья бросил вызову Джону Джонсу. Напомним, американец является обладателем титула в полутяжелом весе и занимает 1-е место в рейтинге организации.

«Если Джонс хочет подраться со мной, то я готов. Но этот бой должен пройти в среднем весе. Я готов принять его без очереди, поскольку ему принадлежит титул в полутяжелом весе. С другой стороны, я уверен, что Джон откажется. Он не пойдет по моему пути», – приводит слова Адесаньи ESPN.

В крайнем поединке Адесанья победил австралийца Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC.