Соперник Волкова Харди: Не мог упустить возможность, Александр – легенда - Советский спорт
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06 ноября 2019 21:20ММАГичунцев Артур

Соперник Волкова Харди: Не мог упустить возможность, Александр – легенда

Их поединок состоится 9 ноября.

Американец Грег Харди поделился ожиданиями перед боем против россиянина Александра Волкова на турнире в Москве.

«Почему я решил принять предложение от UFC? Я хотел помочь лиге, потому что в свое время они очень помогли мне. К тому же, когда тебе предлагают встретиться с таким легендарным бойцом, то ты просто не можешь ответить отказом. Это настоящий вызов для меня», – цитирует Харди ProstoProSport.

Ранее стало известно, что бразилец Джуниор дос Сантос снялся с этого поединка и UFC пригласила Харди, на счету которого пять побед при одном поражении. 18 октября он одержал победу над Беном Сосоли, однако позже результат боя аннулировали, поскольку в перерыве между раундами Харди использовал ингалятор.

Отметим, что теперь бой Волкова не будет главным событием турнира в Москве. Организаторы поставили главным поединок Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара.

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