Хабиб Нурмагомедов – о турнире UFC в Москве: Желаю нашим пацанам только побед Шоу состоится 9 ноября.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков посетить московский турнир, а также пожелал побед отечественным спортсменам.

«В эту субботу в Москве, на ЦСКА Арене пройдет грандиозный турнир. В нем примут участие наши соотечественники, одни из лучших бойцов мира, которые нуждаются в нашей поддержке. Приглашаю всех поддержать наших ребят в этих непростых битвах. Я буду там. А нашим пацанам желаю только побед, и самое главное берегите свое здоровье», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, в главном поединке вечера россиянин Забит Магомедшарипов сразится против американца Келвина Кэттера. Также на этом турнире выступит Александр Волков и другие бойцы из России.