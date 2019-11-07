Джон Джонс: Следующий бой я проведу против Рейеса На данный момент он является первым номером рейтинга лиги.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о планах на будущее. По его словам, в следующем поединке он сразится против соотечественника Доминика Рейса.

«Я провел встречу с тренерским штабом. Мы решили, что Рейес намного сильнее и опаснее Кори Андерсона. Именно с ним я проведу следующий бой», – написал Джонс в своем Твиттере.

За всю карьеру в UFC 29-летний Рейес провел 6 боев и одержал 6 побед. Что касается Джонса, то в его активе 18 боев, 16 побед и одно поражение. Еще один бой аннулировали из-за проваленного допинг-теста.