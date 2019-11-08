ДНК-тест подтвердил, что Макгрегор не является отцом сына Терри Мюррей Ирландец опроверг все подозрения в отцовстве.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прошел ДНК-тест, который установил, что он не является отцом ребенка британки Терри Мюррей, сообщает The Herald.

Ранее 26-летняя Мюррей утверждала, что отцом мальчика, которому в январе исполнится два года является ирландец, однако боец всегда это отрицал и для подтверждения своих слов согласился пройти ДНК-тест.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке в легком дивизионе. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения. На пресс-конференции в Москве в октябре Макгрегор заявил, что вернется в октагон в январе.