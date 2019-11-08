Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс определился со следующим соперником

Спортсмен отметил, что вместе с тренерским штабом он изучил карьеры Рейеса и Кори Андерсона.
«Сошлись во мнении, что Доминик Рейес является более опасным соперником. Именно с ним я и встречусь в октагоне» , — написал Джонс в Twitter.
Напомним, что Джонс провел 27 поединков в профессиональной карьере. В его активе 25 побед и одно поражение, один бой признан несостоявшимся. Рейес выступает в UFC с 2017 года. В шести поединках он не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что в UFC готовят супербой для Джонса.
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку Сборная России по хоккею начинает новый сезон матчем с Финляндией. 07.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена Левандовски и Бензема сравнялись с Месси. Цифры и факты Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил 31-й гол в матчах групповой стадии Лиги чемпионов с тех пор, как в 2014 году он перешел в «Баварию», а форвард «Реала» Карим Бензема отличился в пятнадцатом подряд розыгрыше главного еврокубка. 07.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 08.11.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей