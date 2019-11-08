Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс определился со следующим соперником Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что планирует провести поединок против Доминика Рейеса.

Спортсмен отметил, что вместе с тренерским штабом он изучил карьеры Рейеса и Кори Андерсона.

«Сошлись во мнении, что Доминик Рейес является более опасным соперником. Именно с ним я и встречусь в октагоне» , — написал Джонс в Twitter.

Напомним, что Джонс провел 27 поединков в профессиональной карьере. В его активе 25 побед и одно поражение, один бой признан несостоявшимся. Рейес выступает в UFC с 2017 года. В шести поединках он не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что в UFC готовят супербой для Джонса.