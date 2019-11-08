Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не выносит флаг России Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов - о том, почему не выносит российский флаг во время поединков.

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- Люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Я по-своему представляю страну. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало его поднять. Ты должен соответствовать, - приводит слова Нурмагомедова Sport24.ru.

Ранее Нурмагомедов призвал болельщиков посетить московский турнир UFC, а также пожелал побед отечественным спортсменам.