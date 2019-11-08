Хабиб Нурмагомедов – о реванше с Макгрегором: Если он выиграет десять боев, я готов Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

- Чтобы подраться за титул, я провел девять боев. Если он выиграет десять боев, я готов, - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, что 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе российский боец одержал победу над ирландцем. Сразу после окончания поединка представители обеих команды устроили потасовку. Позже российский боец был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.