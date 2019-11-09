Россиянин Яковлев проиграл американцу Робертсу на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

Загрузка... В третьем по счету поединке бойцовского шоу российский полусредневес Александр Яковлев встречался с представителем США Рузвельтом Робертсом. Бой получился равным, однако судьи единогласно посчитали, что победу одержал Робертс. Яковлев потерпел десятое поражение в карьере при 25 победах и одной ничьей. Результаты турнира UFC Fight Night 163

Москва, Россия 3. Рузвельт Робертс победил Александра Яковлева единогласным решением судей

2. Пэнни Кианзад победила Джессику-Роуз Кларк единогласным решением судей

1. Дейви Грант победил Григория Попова раздельным решением судей