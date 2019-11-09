Немец Завада «задушил» двоюродного брата Хабиба на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

Новости СМИ2 В четвертом по счету поединке бойцовского шоу россиянин Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — прим.ред.) встречался с немцем Давидом Завадой. В первом раунде Завада одержал сенсационную победу удушающим приемом («треугольник»). Результаты турнира UFC Fight Night 163

Москва, Россия 4. Давид Завада победил Абубакара Нурмагомедова сабмишеном в первом раунде

3. Рузвельт Робертс победил Александра Яковлева единогласным решением судей

2. Пэнни Кианзад победила Джессику-Роуз Кларк единогласным решением судей

1. Дейви Грант победил Григория Попова раздельным решением судей