Немец Завада «задушил» двоюродного брата Хабиба на турнире UFC в Москве - Советский спорт
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09 ноября 2019 20:37ММАВащенко Сергей

Немец Завада «задушил» двоюродного брата Хабиба на турнире UFC в Москве

В Москве на «ЦСКА Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

В четвертом по счету поединке бойцовского шоу россиянин Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — прим.ред.) встречался с немцем Давидом Завадой.

В первом раунде Завада одержал сенсационную победу удушающим приемом («треугольник»).

Результаты турнира UFC Fight Night 163
Москва, Россия

4. Давид Завада победил Абубакара Нурмагомедова сабмишеном в первом раунде
3. Рузвельт Робертс победил Александра Яковлева единогласным решением судей
2. Пэнни Кианзад победила Джессику-Роуз Кларк единогласным решением судей
1. Дейви Грант победил Григория Попова раздельным решением судей

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