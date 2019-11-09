Россиянин Копылов дебютировал в UFC досрочным поражением В Москве на «ЦСКА Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

В пятом по счету поединке бойцовского шоу бывший чемпион лиги Fight Nights в среднем весе россиянин Роман Копылов встречался с американцем Карлом Роберсом.

В третьем раунде Роберс победил сабмишеном. Ему удалось задушить российского спортсмена.

Отметим, что для Копылова этот поединок был дебютным в промоушене.

Результаты турнира UFC Fight Night 163

Москва, Россия

5. Карл Роберсон (9-2, США) победил Романа Копылова (8-1, Россия) сабмишеном в третьем раунде

4. Давид Завада (17-5, Германия) победил Абубакара Нурмагомедова (15-3-1, Россия) сабмишеном в первом раунде

3. Рузвельт Робертс (9-1, США) победил Александра Яковлева (25-10-1, Россия) единогласным решением судей

2. Пэнни Кианзад (12-5, Швеция) победила Джессику-Роуз Кларк (9-6, Австралия) единогласным решением судей

1. Дейви Грант (11-4, Англия) победил Григория Попова (13-4, Россия) раздельным решением судей