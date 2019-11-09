Хабилов по очкам победил Хандожко в «российской битве» на турнире UFC в Москве

В шестом по счету поединке бойцовского шоу встретились два представителя России: Рустам Хабилов и Сергей Хандожко.
Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился победой Хабилова единогласным решением судей.
Отметим, что впервые в истории ММА российские бойцы дрались друг против друга в рамках UFC.
Результаты турнира UFC Fight Night 163
Москва, Россия
6. Рустам Хабилов (24-4, Россия) победил Сергея Хандожко (26-6-1) единогласным решением судей
5. Карл Роберсон (9-2, США) победил Романа Копылова (8-1, Россия) сабмишеном в третьем раунде
4. Давид Завада (17-5, Германия) победил Абубакара Нурмагомедова (15-3-1, Россия) сабмишеном в первом раунде
3. Рузвельт Робертс (9-1, США) победил Александра Яковлева (25-10-1, Россия) единогласным решением судей
2. Пэнни Кианзад (12-5, Швеция) победила Джессику-Роуз Кларк (9-6, Австралия) единогласным решением судей
1. Дейви Грант (11-4, Англия) победил Григория Попова (13-4, Россия) раздельным решением судей
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