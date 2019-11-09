Россиянин Гамзатов дебютировал в UFC с победы над бразильцем Абреу В Москве на «ЦСКА Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

Новости СМИ2 В восьмом по счету поединке бойцовского шоу встретились россиянин Шамиль Гамзатов и бразилец Клидсон Абреу. Бой получился не очень зрелищным и продлился все три раунда. Победу раздельным решением судей получил российский боец. Результаты турнира UFC Fight Night 163

Москва, Россия Основные поединки 8. Шамиль Гамзатов (14-0, Россия) победил Клидсона Абреу (15-4, Бразилия) раздельным решением судей Ранние поединки 7. Магомед Анкалаев (12-1, Россия) победил Далчу Лунгиамбулу (10-2, ЮАР) нокаутом в третьем раунде

6. Рустам Хабилов (24-4, Россия) победил Сергея Хандожко (26-6-1) единогласным решением судей

5. Карл Роберсон (9-2, США) победил Романа Копылова (8-1, Россия) сабмишеном в третьем раунде

4. Давид Завада (17-5, Германия) победил Абубакара Нурмагомедова (15-3-1, Россия) сабмишеном в первом раунде

3. Рузвельт Робертс (9-1, США) победил Александра Яковлева (25-10-1, Россия) единогласным решением судей

2. Пэнни Кианзад (12-5, Швеция) победила Джессику-Роуз Кларк (9-6, Австралия) единогласным решением судей

1. Дейви Грант (11-4, Англия) победил Григория Попова (13-4, Россия) раздельным решением судей