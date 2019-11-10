Волков победил Харди на турнире UFC в Москве - Советский спорт
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10 ноября 2019 00:46ММАВащенко Сергей

Волков победил Харди на турнире UFC в Москве

В Москве на «ЦСКА Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

В со-главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Александр Волков и американец Грег Харди.

Бой продлился все три раунда. Единогласным решением судей победу одержал российский тяжеловес.

Результаты турнира UFC Fight Night 163
Москва, Россия

Основные поединки

12. Александр Волков (31-7, Россия) победил Грега Харди (5-2, США) единогласным решением судей
11. Дэнни Робертс (17-5, Англия) победил Зелима Имадаева (8-2, Россия) нокаутом в третьем раунде
10. Эд Херман (25-14, США) победил Хадиса Ибрагимова (8-2, Россия) единогласным решением судей
9. Энтони Рокко Мартин (17-5, США) победил Рамазана Эмеева (Россия, 18-4) единогласным решением судей
8. Шамиль Гамзатов (14-0, Россия) победил Клидсона Абреу (15-4, Бразилия) раздельным решением судей

Ранние поединки

7. Магомед Анкалаев (12-1, Россия) победил Далчу Лунгиамбулу (10-2, ЮАР) нокаутом в третьем раунде
6. Рустам Хабилов (24-4, Россия) победил Сергея Хандожко (26-6-1) единогласным решением судей
5. Карл Роберсон (9-2, США) победил Романа Копылова (8-1, Россия) сабмишеном в третьем раунде
4. Давид Завада (17-5, Германия) победил Абубакара Нурмагомедова (15-3-1, Россия) сабмишеном в первом раунде
3. Рузвельт Робертс (9-1, США) победил Александра Яковлева (25-10-1, Россия) единогласным решением судей
2. Пэнни Кианзад (12-5, Швеция) победила Джессику-Роуз Кларк (9-6, Австралия) единогласным решением судей
1. Дейви Грант (11-4, Англия) победил Григория Попова (13-4, Россия) раздельным решением судей

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