Магомедшарипов победил Кэттера в главном бою UFC в Москве. Все результаты турнира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 ноября 2019 01:18ММАВащенко Сергей

Магомедшарипов победил Кэттера в главном бою UFC в Москве. Все результаты турнира

В Москве на «ЦСКА Арене» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163.

В главном поединке бойцовского шоу встретились россиянин Забит Магомедшарипов и американец Келвин Кэттер.

Бой продлился все три раунда. Единогласным решением судей победу одержал российский полулегковес.

Результаты турнира UFC Fight Night 163
Москва, Россия

Основные поединки

13. Забит Магомедшарипов (18-1, Россия) победил Келвина Кэттера (20-4, США) единогласным решением судей
12. Александр Волков (31-7, Россия) победил Грега Харди (5-2, США) единогласным решением судей
11. Дэнни Робертс (17-5, Англия) победил Зелима Имадаева (8-2, Россия) нокаутом в третьем раунде
10. Эд Херман (25-14, США) победил Хадиса Ибрагимова (8-2, Россия) единогласным решением судей
9. Энтони Рокко Мартин (17-5, США) победил Рамазана Эмеева (Россия, 18-4) единогласным решением судей
8. Шамиль Гамзатов (14-0, Россия) победил Клидсона Абреу (15-4, Бразилия) раздельным решением судей

Ранние поединки

7. Магомед Анкалаев (12-1, Россия) победил Далчу Лунгиамбулу (10-2, ЮАР) нокаутом в третьем раунде
6. Рустам Хабилов (24-4, Россия) победил Сергея Хандожко (26-6-1) единогласным решением судей
5. Карл Роберсон (9-2, США) победил Романа Копылова (8-1, Россия) сабмишеном в третьем раунде
4. Давид Завада (17-5, Германия) победил Абубакара Нурмагомедова (15-3-1, Россия) сабмишеном в первом раунде
3. Рузвельт Робертс (9-1, США) победил Александра Яковлева (25-10-1, Россия) единогласным решением судей
2. Пэнни Кианзад (12-5, Швеция) победила Джессику-Роуз Кларк (9-6, Австралия) единогласным решением судей
1. Дейви Грант (11-4, Англия) победил Григория Попова (13-4, Россия) раздельным решением судей

Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре Карлос Мойя: Надаль должен быть готов к понедельнику Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказывать Форвард сборной России Кирилл Семенов – о матче против Швеции на Кубке Карьяла и своей первой шайбе за национальную команду. 09.11.2019 18:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Александр Кожевников: Самое главное, сборная России не отсиживалась в обороне Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла Кудашов назвал состав на матч со Швецией
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
01:18 ММА Магомедшарипов победил Кэттера в главном бою UFC в Москве. Все результаты турнира
00:46 ММА Волков победил Харди на турнире UFC в Москве
00:10 ММА Россиянин Имадаев был нокаутирован британцем Робертсом на турнире UFC в Москве
23:51 Футбол Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»
23:43 ММА Россиянин Ибрагимов проиграл американцу Херману на турнире UFC в Москве
23:34 Футбол «Бенфика» одержала волевую победу над «Санта-Кларой»
23:21 Футбол Джордан Ларссон: Был чистый контакт и удар в ногу, даже не знаю, зачем тогда нужен VAR
23:13 Футбол Эсекьель Понсе: Удар Мияйловича? Прилетело, конечно, но терпимо
23:08 ММА Эмеев потерпел первое поражение в UFC
22:51 Футбол Джордан Ларссон: Кузнецов помог мне, но не могу сказать, что все получается из-за него
22:36 ММА Россиянин Гамзатов дебютировал в UFC с победы над бразильцем Абреу
22:32 Футбол «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» благодаря дублю Левандовски
22:27 Футбол «Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в чемпионате
22:25 Футбол Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Эйбар»
22:17 Футбол Павел Худяков: Ту зарплату, которую получает Мелкадзе, «Тамбов» никогда не потянет
22:12 Футбол «Интер» на своем поле одержал волевую победу над «Вероной»
22:07 Футбол Доменико Тедеско: Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается
22:00 ММА Россиянин Анкалаев победил жестким нокаутом на турнире UFC в Москве
21:55 Футбол Евгений Ловчев: «Спартак» утратил уверенность в своих силах
21:41 ММА Хабилов по очкам победил Хандожко в «российской битве» на турнире UFC в Москве
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array