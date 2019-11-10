«Вечный неудачник». Макгрегор отреагировал на поражение брата Хабиба

«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Абубакар «Нурмаготаптап». Вечный неудачник», - написал в своем Twitter, позже удалив запись.
Напомним, что россиянин Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - прим.ред.) встречался с немцем Давидом Завадой. В первом раунде Завада одержал сенсационную победу удушающим приемом («треугольник»).
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