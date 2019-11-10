Александр Волков: Немного эмоционально перегорел, потому что долго не дрался Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков – о победе в поединке с Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который накануне прошел в Москве.

Новости СМИ2 - Немного эмоционально перегорел, потому что долго не дрался. Все нервы были до поединка. Хотелось бы выиграть более ярко, провести активные действия, я даже не устал, но во время поединка понял, что надо быть аккуратным, не рисковать, - цитирует Волкова «РИА Новости». Напомним, что в со-главном поединке бойцовского шоу единогласным решением судей победу одержал россиянин Александр Волков.