Вице-президент UFC: Бонусы по 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получат Магомедшарипов и Кэттер

- Бонусы по 50 тысяч долларов получают Магомедшарипов и Кэттер за «Бой вечера» и Анкалаев и Завада за «Выступление вечера», - приводит слова Шоу «РИА Новости».
Напомним, что в главном бою вечера россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Келвина Кэттера, немец Давид Завада в первом раунде удушающим приемом («треугольник») одержал победу над россиянином Абубакаром Нурмагомедовым, а российский боец Магомед Анкалаев в третьем раунде жестким нокаутом победил южноафриканца Далче Лунгиамбула.
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