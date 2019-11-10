Вице-президент UFC: Бонусы по 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получат Магомедшарипов и Кэттер - Советский спорт
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10 ноября 2019 12:04ММА

Вице-президент UFC: Бонусы по 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получат Магомедшарипов и Кэттер

Вице-президент UFC Дэвид Шоу назвал бойцов, которые получат по 50 тысяч долларов по итогам турнира UFC Fight Night 163, который прошел накануне в Москве.

- Бонусы по 50 тысяч долларов получают Магомедшарипов и Кэттер за «Бой вечера» и Анкалаев и Завада за «Выступление вечера», - приводит слова Шоу «РИА Новости».

Напомним, что в главном бою вечера россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Келвина Кэттера, немец Давид Завада в первом раунде удушающим приемом («треугольник») одержал победу над россиянином Абубакаром Нурмагомедовым, а российский боец Магомед Анкалаев в третьем раунде жестким нокаутом победил южноафриканца Далче Лунгиамбула.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве

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