Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата после поражения на турнире в Москве Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата, проигравшего на турнире в Москве.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи по серьезнее, брат», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, что россиянин Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - прим.ред.) встречался с немцем Давидом Завадой. В первом раунде Завада одержал сенсационную победу удушающим приемом («треугольник»).