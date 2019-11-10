Александр Волков: Готов подраться с Нганноу

«Мне без разницы, с кем драться. Мне пришла информация с твиттера, что со мной хочет подраться Нганноу. Можно подраться с ним. Сейчас любой оппонент, который находится выше в рейтинге, может привести к титульному бою, поэтому я готов», — рассказал Волков на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 163, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене» 9 ноября.
Напомним, в со-главном поединке шоу Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди.
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