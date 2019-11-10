Александр Волков: Готов подраться с Нганноу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 ноября 2019 16:29ММАВащенко Сергей

Александр Волков: Готов подраться с Нганноу

Россиянин Александр Волков заявил, что готов провести поединок против француза камерунского происхождения Фрэнсиса Нганноу.

«Мне без разницы, с кем драться. Мне пришла информация с твиттера, что со мной хочет подраться Нганноу. Можно подраться с ним. Сейчас любой оппонент, который находится выше в рейтинге, может привести к титульному бою, поэтому я готов», — рассказал Волков на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 163, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене» 9 ноября.

Напомним, в со-главном поединке шоу Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди.

Легенд футбола много. Лев Яшин – один В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял играл за «Динамо». 08.11.2019 14:30 Футбол
Еще по теме:
Игорь Колыванов: Кого может устраивать нынешнее положение «Динамо»? Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина Анзор Кавазашвили: К Буффону отношусь с уважением, но про Яшина он не прав абсолютно
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Эдуард Соболь: Не знаю, что произошло между Шевченко и Ракицким На днях о завершении карьеры в сборной Украины объявил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который считает, что Андрей Шевченко перестал его вызывать «из-за политики». А мы поговорили с другим украинским защитником, имеющим постоянную практику и в сборной, и в бельгийском «Брюгге». 08.11.2019 13:00 Футбол Августин Александр
Одержат ли «быки» первую топ-победу и другие интриги 16-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 08.11.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Ред Уингз» и русские: хроника взлета и падения «Детройта» Золотая эра клуба из города моторов началась в 1990 году с приходом в команду первого россиянина – Сергея Федорова. И продолжалась вплоть до расставания в 2016 году с Павлом Дацюком. 07.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
16:59 Хоккей Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла
16:29 ММА Александр Волков: Готов подраться с Нганноу
15:53 Футбол «Зенит» на выезде переиграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна
15:31 ММА Забит Магомедшарипов: Я получил огромный заряд адреналина, впервые выступив у себя в стране
15:19 Футбол «Сочи» – ЦСКА. Стартовые составы команд
15:17 Футбол Игорь Лебедев: Не думаю, что проблемы с визами - всеевропейский заговор против «Спартака»
14:59 Футбол Люсьен Фавр: «Боруссия» может проиграть в Мюнхене, но не таким образом
14:53 Футбол «Интер» может получить Мертенса бесплатно
14:47 Футбол Обамеянг попал в аварию, разбив свой Lamborghini
14:40 Футбол Василий Столыпин – о матче с «Уфой»: К судье сегодня есть вопросы
14:38 Хоккей Кросби получил травму в матче с «Чикаго»
14:37 Формула-1 Корина Шумахер: Михаэль в хороших руках
14:25 Волейбол «Кузбасс» выиграл Суперкубок России по волейболу
14:25 Футбол Вадим Евсеев: У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли?
14:11 Футбол «Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства
14:10 Футбол «Бавария» перенесла операцию Левандовски
14:03 Футбол Хосеп Гвардиола: Не чувствую, что «Манчестер Сити» аутсайдер в игре против «Ливерпуля»
14:00 Футбол Андрей Червиченко: Мешков решил, что негоже «Спартаку» не выигрывать у «Крыльев Советов»
13:54 Футбол Холанд готов к переходу в «Ювентус»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array