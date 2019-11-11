Отец Хабиба – о турнире UFC в Москве: Вечер был точно не российским Шоу состоялось в субботу, 9 ноября.

Известный российский специалист Абдулманап Нурмагомедов высказался после окончания турнира UFC в Москве, где выступили несколько отечественных бойцов, работающих под его руководством.

«Турнир получился неоднозначный, также неожиданным для российской сборной. Тренерский цех был лучшим из того, что есть в России. Но вечер был точно не российским. Одно утешение – в главных боях нас порадовали Александр Волков и Забит Магомедшарипов.

Мы вправе были ожидать лучшее выступление от Абубакара, Романа и Рамазана, но как говорится, чего-то не хватало нам. Я виноват, что мало времени провел за эти два месяца в зале до боя, также думаю, что-то не так у моих коллег по цеху, раз мы уступили. Спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать», – написал специалист в своем Instagram.