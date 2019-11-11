Брат Нурмагомедова прокомментировал свое поражение на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов попросил прощения у болельщиков и тренерского штаба за поражение от немца Давида Завада на турнире UFC в Москве.
«Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине. Был готов очень хорошо, наша команда вложила в меня много труда. Хочу извиниться перед ними и, конечно же, перед моими болельщиками.
Может, в следующий раз повезет. Постараюсь лучше подойти к следующему бою. Скоро увидимся», – написал Абубакар Нурмагомедов своем Instagram.
Напомним, немецкий боец одержал победу удушающим приемом. Таким образом, россиянин уступил третий поединок за всю карьеру в ММА.
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