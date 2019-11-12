Вице-президент UFC – о бое Нурмагомедова в России: Это возможно Ранее уроженец Дагестана заявил, что хочет подраться в Москве или Санкт-Петербурге.

Вице-президент UFC Дэвид Шоу подтвердил слухи о возможном выступлении чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова на одном из турниров в России.

«Такая работа идет. И процесс работает, несмотря на разницу с Россией во времени. Это возможно», – приводит слова Шоу ТАСС.

31-летний Нурмагомедов владеет поясом чемпиона в легком весе. За всю карьеру в ММА он провел 28 боев и одержал 28 побед.

В крайнем поединке он победил американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет другой боец из США – Тони Фергюсон, не знающий поражений с 2012 года.