Хабиб Нурмагомедов: Люблю животных, но охоту не приветствую В крайнем поединке россиянин одолел американца Дастина Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к охоте.

«Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем еще можно, но не убивать», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова RT.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана вернется в октагон весной 2020 года, а его соперником станет американец Тони Фергюсон.