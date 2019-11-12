Хабиб Нурмагомедов: Люблю животных, но охоту не приветствую

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к охоте.
«Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем еще можно, но не убивать», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова RT.
Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана вернется в октагон весной 2020 года, а его соперником станет американец Тони Фергюсон.
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