Шлеменко объявил имя своего следующего соперника 14 декабря российский боец проведет бой с американцем Тэйлором.

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Российский боец MMA Александр Шлеменко сообщил имя своего следующего соперника.

Им станет 40-летний американец Луис Тэйлор. Бой пройдет 14 декабря в рамках турнира RCC 7 в Екатеринбурге и станет главным событием вечера.

40-летний Тэйлор одержал 18 побед в смешанных единоборствах при четырех поражениях. В своем предыдущем поединке 31 декабря 2018 года он победил Абусупияна Магомедова из России на турнире PFL в Нью-Йорке.

У 35-летнего Шлеменко 58 побед при 12 поражениях. В своем предыдущем поединке 4 мая этого года на турнире RCC 6 в Челябинске он техническим нокаутом победил бразильца Вискарди Андраде.