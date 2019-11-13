Штырков проведет бой с Эномото на турнире RCC 7 в Екатеринбурге

Российский боец MMA Иван Штырков встретится с Ясубеем Эномото из Швейцарии на турнире RCC 7, который запланирован на 14 декабря в Екатеринбурге.
31-летний Штырков является уроженцем Екатеринбурга. В смешанных единоборствах на его счету 16 побед, одна ничья и ни одного поражения. В своем предыдущем поединке 28 июля в Сайтаме на турнире Rizin 17 он победил техническим нокаутом корейца Хуна Кима.
У 35-летнего Эномото 19 побед при 11 поражениях. 14 сентября этого года на турнире RCC Intro 5 в Екатеринбурге он решением судей был сильнее Михаила Рагозина из России.
Ранее стало известно, что главным событием турнире RCC 7 станет бой Александра Шлеменко и Луиса Тэйлора.
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