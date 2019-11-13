Шаматава проведет бой 14 декабря в Санкт-Петербурге

Президент лиги ACA Алексей Яценко прокомментировал подписание нового соглашения.
«Новый соперник Шаматавы 21-летний Алексей Шапошников из Екатеринбурга - один из самых молодых бойцов ACA, талантливый, перспективный. Пройти Шаматаву (13-2) - это большой тест для Алексея, который пока провел один бой в организации. Гога - один из серьезных соперников в его карьере. Поэтому зрителю будет очень интересно, как многообещающий молодой боец будет решать разницу в “классе” и опыте в клетке. Для Гоги, который продлил свой контракт с лигой, сейчас представилась возможность вернуться на победную тропу. Шапошников физический очень сильный, базовый борец. И Шаматаве, в-первую очередь, нужно будет выбрать правильную тактику, возможно, превратить этот бой в бой в стойке, защищаясь от борьбы», - сказал Яценко.
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