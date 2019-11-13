Телеаудитория турнира UFC Fight Night 163 составила 690,2 тысячи зрителей Третий турнир UFC в России прошел в субботу в Москве.

Телеаудитория третьего в России турнира UFC – UFC Fight Night 163, который состоялся в субботу на «ЦСКА Арене», составила 690,2 тысячи зрителей, сообщает «РБ-Бизнес».

Напомним, в главном поединке турнира Забит Магомедшарипов одержал победу над Келвином Каттаром, а в со-главном бою Александр Волков был сильнее Грега Харди.

Отметим, что трансляцию показывали на телеканале «РЕН ТВ», ее посмотрел один процент населения России.

Этот турнир UFC станет третьим для организации в России. Ранее 15 сентября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский» проходил турнир UFC Fight Night 136, а 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге – турнир UFC Fight Night 149.