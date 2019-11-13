Нурмагомедов назвал трех российский бойцов, которым по силам выиграть чемпионский титул в UFC - Советский спорт
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13 ноября 2019 19:53ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов назвал трех российский бойцов, которым по силам выиграть чемпионский титул в UFC

На данный момент уроженец Дагестана владеет титулом в легком весе.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов назвал тройку соотечественников, которым по силам выиграть чемпионский титул в UFC.

По его словам, это Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, а также Ислам Махачев (легкий вес) и Петр Ян (легчайший вес). Об этом Нурмагомедов написал в комментариях к посту организации, где болельщикам был задан вопрос: «Следующий боец из России, который станет чемпионом UFC?».

На данный момент Магомедшарипов провел в UFC 6 боев и одержал 6 побед. Он занимает 4-е место в рейтинге полулегкого веса. Петр Ян одержал 4 победы в 4 боях, а Махачев провел 8 боев, одержал 7 побед и потерпел одно поражение.

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