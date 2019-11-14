Отец Нурмагомедова: У Хабиба нет времени реагировать на выпады Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора, который проиграл уроженцу Дагестана осенью 2018 года.
«Какими бы ни были его выпады, мы не реагируем на него. В клетку – пожалуйста, в любое время, но хотя бы сделайте серию из трех побед. Хабиб абсолютно не мог . Он не реагирует на это, не считает нужным. Ему и некогда на это реагировать, в день четыре-пять встреч, зарядка, тренировка», – цитирует специалиста ТАСС.
Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым, однако, россиянин планирует встретиться весной с американцем Тони Фергюсоном.
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