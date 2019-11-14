Тейлор отказался от поединка с Шлеменко

Президент промоутерской компании RCC Николай Клименко сообщил, что американец Луис Тейлор снялся с поединка против россиянина Александра Шлеменко.
Отмечается, что причиной послужила травма. Об этом сообщает «РИА Новости». По его словам, организация уже приступила к поиску нового бойца. Его имя объявят в ближайшее время.
На данный момент 35-летний Шлеменко одержал 58 побед и проиграл 12 боев. В активе 40-летнего Тейлора – 18 побед и 4 поражения.
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